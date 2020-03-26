ВСУ испытывают новое оружие для уничтожения врага в укрытиях: фото

Украинские военные испытывают опытные образцы миномета "МП-120" на полигоне возле поселка Гончаровское Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Новый миномет калибра 120 мм разработан украинскими производителями должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии.

"МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств врага, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых склонах, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также для уничтожения окопов, траншей и легких оборонных сооружений.

Миномет позволяет поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине провели успешные испытания БТР "Атаман 6x6" отечественного производства.

В конце 2019 года в Украине состоялся первый успешный испытательный полет нового модернизированного самолета.