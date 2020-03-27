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Меня трусит от слов министра: легендарный украинский хореограф жестко раскритиковал Емца за "трупы после 65"

пятница, 27 марта 2020, 18:10
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Украинский хореограф Григорий Чапкис призвал уволить министра здравоохранения Илью Емца из-за его скандальных заявлений о смертях от коронавируса.

Об этом он заявил в комментарии "Гордону".

Он обратил внимание на возраст самого министра.

"65 лет – трупы. И это говорит человек, которому менее чем через год будет 65! Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он таких, как я, считает трупами. В нашей стране сегодня только один труп, живой – это министр здравоохранения Емец", – заявил Чапкис.

Хореограф обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть возможность увольнения Емца с занимаемой должности.

"Я хочу обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с открытым заявлением – этого человека надо немедленно снять с должности. Призываю открыть петицию на сайте президента с требованием отставки министра. Уверен, она соберет больше 25 тысяч подписей очень быстро. Я хочу только одного: чтобы этого человека сняли. Чиновник, который так мыслит, не имеет право занимать эту должность.. От этого заявления умрет еще больше людей – только уже не от вируса, а от инфаркта", – заявил он.

Также заслуженный деятель культуры вспомнил скандал с VIP-палатами для больных коронавирусом в отдельных больницах Киева.

Ранее в телевизионном эфире министр здравоохранения Илья Емец заявил, что партнеры Украины готовы поддержать страну в борьбе с пандемией коронавируса с учетом на прохождение болезни в легкой форме у лиц младше 65 лет: "финансисты, которые нам должны помогать, рассчитывают на тех людей, которые у нас еще живы. Вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы".

Как сообщал "Апостроф", ранее министр здравоохранения Илья Емец подал в Верховную Раду законопроект о возможности принудительного лечения и изоляции лиц с подозрением на коронавирус. По его мнению, такие меры будут эффективны в борьбе с пандемией.

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