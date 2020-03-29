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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Топ-чиновникам в Украине "урежут" зарплату из-за коронавируса: появились подробности

воскресенье, 29 марта 2020, 14:36
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Из-за вспышки коронавируса в Украине чиновникам уменьшат заработную плату.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, Кабинет Министров четко расставляет приоритеты на время пандемии и борьбы с коронавирусом.

"Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 000 гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - написал премьер.

Он отметил, что власти хотят на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

"Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя", - резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 29 марта единственной областью Украины, в которой нет подтвержденных случаев коронавируса, остается Николаевская.

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