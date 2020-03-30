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"Прогулялся" посреди дороги: под Киевом произошло кровавое ДТП, фото

понедельник, 30 марта 2020, 00:10
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В Киеве на Новоирпенской трассе в ночь на воскресенье, 29 марта, автомобиль Renault сбил мужчину, который шел по центру проезжей части.

Фото с места происшествия опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в результате полученных травм пешеход умер на месте происшествия.

Детали и обстоятельства трагедии будет устанавливать следствие.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП - водитель и девушка погибли на месте. Парень, управляя мотоциклом Kawasaki, не справился с управлением и врезался в дерево.

Кроме того, 26 марта, на Воздухофлотском проспекте в Киеве разбился автомобиль Renault от службы такси Bolt, погибла пассажирка. По словам свидетелей, такси на высокой скорости врезалось в конструкцию пешеходного перехода.

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