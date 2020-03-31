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Когда состоится референдум по продаже земли иностранцам: названы сроки

вторник, 31 марта 2020, 08:02
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что надеется на проведение референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца 2020 года.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, этот проект уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы.

"Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся после карантина к работе Верховной Рады, мы начнем принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начинать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закона об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже дать предметные ответы на эти вопросы от народа", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Документ поддержали 259 нардепов, против были 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

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