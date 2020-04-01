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День смеха: лучшие приколы и забавные картинки к празднику

среда, 01 апреля 2020, 11:15
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1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха - это неофициальный праздник, в который принято подшучивать над родными и знакомыми для поднятия настроения.

"Апостроф" публикует некоторые идеи шуток, а также открытки и поздравления по случаю праздника.

***

Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С днем смеха!

***

Поздравляю с Днём смеха и желаю всегда находить повод и причину для яркого, заразительного, искреннего смеха, который подарит и тебе, и окружающим радость, восторг и минуты счастья. Желаю каждый день встречать с хорошим настроением и отличным чувством юмора.

***

Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником! желаем Вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!

***

Сегодня день смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас мои дорогие с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продлевает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.

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Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

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Как подшутить над близкими и коллегами 1 апреля

Помните, что шутки должны быть безобидными, так как весело должно быть не только вам, но и тому, над кем вы шутите. Так, можно вместо напитка предложить кому-либо стакан с желе, а в молоко добавить желатин, чтобы его не смогли выпить.

Также популярной является шутка с мылом, покрытым невидимым лаком для ногтей. Таким мылом руки помыть никто не сможет.

Едва ли не самой известной является шутка с приклеенными к полу монетами, которые никто не может отодрать.

В условиях "дефицита" туалетной бумаги можно подшутить следующим образом: вместо рулона бумаги повесить рулон скотча. Такую шутку должны оценить.

Ранее "Апостроф" публиковал лучшие приколы для дома и работы по случаю 1 апреля.

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