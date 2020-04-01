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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Ездил на паломничество с кучей людей: под Хмельницким у "путешественника" нашли коронавирус

среда, 01 апреля 2020, 16:45
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В Шепетовке Хмельницкой области обнаружили первого зараженного коронавирусом, который мог также заразить много людей.

Об этом сообщают на сайте города.

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У мужчины экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат. Анализы безотлагательно отправили в областной центр для ПЦР-тестирование и результаты подтвердились.

Как стало известно, зараженный с симптомами заболевания успел переконтактировать с большим количеством людей: пока их насчитали более 70. Некоторые уже имеют симптомы и сидят сейчас дома на самоизоляции. Поиск людей, контактировавших с инфицированным, продолжается.

Медики предполагают, что вирус мужчина подхватил в Почаевской лавре, куда ездил вместе с группой других жителей Шепетовки в паломничество.

Ранее также президент Молдовы Игорь Додон заявил, что четверо молдавских граждан, у которых обнаружили коронавирус COVID-19 вернулись с Украины, где находились в паломничестве в Почаевской лавре. Впоследствии стало известно, что молдавский священник из Штефан-Водэ, который организовал паломничество в Почаев, госпитализирован с подтвержденным диагнозом коронавируса COVID-19. Депутаты Тернопольского облсовета уже обратились в правоохранительные органы и руководителей государства с просьбой ввести в Почаеве чрезвычайное положение.

Главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная сообщила, что в среду, 1 апреля, инфицированного мужчину из Шепетовки доставят в ее учреждение. Сейчас его состояние тяжелое.

Как сообщал "Апостроф", в Украине собираются усилить карантин для украинцев старше 60 лет, поскольку они в группе риска из-за коронавируса.

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