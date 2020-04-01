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Март в Киеве побил больше 10 "рекордов": климатологи шокировали заявлением

среда, 01 апреля 2020, 15:19
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Март в Киеве установил 12 температурных рекордов - среднемесячная температура достигла плюс 6,5 градусов, что на 5,8 градусов превышает климатическую норму.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что март 2020 года стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет, а по количеству температурных рекордов - первым.

Самая низкая температура была 24 марта, когда столбики термометров опустились до минус 4,5 градусов, а самым теплым днем стало 29 марта - температура после полудня поднялась до плюс 19,4 градусов.

Климатологи подчеркнули, что к парадоксам нынешнего марта отнесится то обстоятельство, что самой теплой оказалась первая декада, средняя температура которой достигла плюс 7,6 градусов, а самой холодной - третья, температура которой была плюс 5,3 градуса.

При этом в первый весенний месяц выпало очень мало осадков - лишь 15,2 мм, что составляет 39% климатической нормы.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с четверга, 2 апреля, в Украине потеплеет, холодный антициклон Keywan отступит.

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