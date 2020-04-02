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Скандал с отказом Украины принимать рейс из Израиля: стало известно о важном решении

четверг, 02 апреля 2020, 08:58
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В МВД приняли окончательное решение касательно самолета из Израиля с украинцами, который Украина отказалась принимать.

Об этом сообщили источники "Апострофа".

В среду, 1 апреля, в 21:00 самолет получил разрешение на посадку.

Отметим, что изначально, из Израиля в Киев должен был прилететь самолет с гражданами Украины, после чего улететь в обратном направлении с гражданами Израиля, которые намерены вернуться на родину. Но, Госавиаслужба, под давлением МВД, отказалась принимать самолет с украинцами.

Позже стало известно, борт все же прилетит в Киев, но будет пустым. В Израиле возмущены таким решением Украины и заявили, что это нарушение международного права, поскольку Украина не имеет права не пускать своих граждан на свою территорию.

Данный полет, согласно форме заявки на посадку, поданной израильской стороной, является "спасательным, гуманитарным".

Как сообщал "Апостроф", ранее посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко обещал эвакуировать всех желающих украинцев из Израиля из-за угрозы коронавируса.

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