Сумма впечатляет: названа новая зарплата главы "Нафтогаза"

Главе правления НАК "Нафтогаз-Украина" Андрею Коболеву уменьшили зарплату, теперь он будет получать 800 тысяч гривен в месяц.

Об этом со ссылкой на нардепа из "Слуги народа" Ирину Верещук сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

"Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800 тысяч гривен в месяц. Я считаю, что это и так много", – сказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, глава "Нафтогаза" не будет получать премии. В частности, отменяется бонус за Стокгольмский арбитраж, который составляет около 3 миллионов долларов.

Напомним, подробнее о работе "Нафтогаза" и Андрее Коболеве читайте в материале "Апострофа": Второй срок Коболева: за какие заслуги главе "Нафтогаза" продлили контракт.