RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.65
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

23:51
Скандал после просьбы Супрун к Маску помочь Украине: все детали, реакция сети и посольства
23:37
"Совок" в действии: врач описал печальные "приключения" украинца с коронавирусом
23:10
Как в Украине во время карантина заменить водительские права: пошаговая инструкция
23:05
Пропавшую в Киеве девушку почти через месяц нашли мертвой в квартире: фото
22:38
Сумма впечатляет: названа новая зарплата главы "Нафтогаза"
22:11
Почти 900 зараженных и новые смерти: свежие данные про коронавирус в Украине
21:46
В Украине будут платить помощь потерявшим работу из-за карантина: что нужно знать
21:42
"Игра" со смертью: появились мощные карикатуры про пандемию коронавируса
21:12
Может стать людно: появились интересные фото с Майдана Независимости в Киеве
20:58
Напугали ребенка и разгромили дом у мамы: скандальные детали обысков у известного волонтера
20:41
Под Львовом произошло ЧП с боевым снарядом: заявление Минобороны
20:25
Число зараженных растет: появились новые данные про коронавирус в ВСУ
Все новости

Сумма впечатляет: названа новая зарплата главы "Нафтогаза"

четверг, 02 апреля 2020, 22:38
переглянути новину українською

Главе правления НАК "Нафтогаз-Украина" Андрею Коболеву уменьшили зарплату, теперь он будет получать 800 тысяч гривен в месяц.

Об этом со ссылкой на нардепа из "Слуги народа" Ирину Верещук сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

"Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800 тысяч гривен в месяц. Я считаю, что это и так много", – сказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, глава "Нафтогаза" не будет получать премии. В частности, отменяется бонус за Стокгольмский арбитраж, который составляет около 3 миллионов долларов.

Напомним, подробнее о работе "Нафтогаза" и Андрее Коболеве читайте в материале "Апострофа": Второй срок Коболева: за какие заслуги главе "Нафтогаза" продлили контракт.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убил 50 тысяч человек и заразил свыше 1 миллиона: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Голод - это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Депутат Негулевский: ремонт дорог до состояния "марсианских ландшафтов"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: