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Что делать, если вас уволили во время карантина: юристы дали советы украинцам

суббота, 04 апреля 2020, 12:10
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Уволить работников из-за введения карантина по причине пандемии коронавируса в Украине работодатели не могут.

В этом уверяет управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк.

"Пока рано говорить о тотальном форс-мажоре, и сотрудникам большинства сфер не стоит бояться сокращений, согласно закону, это невозможно. Не стоит забывать об обязательстве работодателя выплачивать 2/3 зарплаты на период вынужденного простоя. Обратная сторона этой медали – грядет фактический дефолт большинства предприятий, отсутствие какой-либо финансовой поддержки со стороны государства приведет к невозможности осуществить все причитающиеся выплаты наемным сотрудникам из чисто объективных причин", - отметил он.

В свою очередь, он также поясняет, что согласно закону, где карантин определили как форс-мажорную ситуацию, сотрудники могут выполнять свою работу дома.

"Работодатель может поручить работнику, в том числе государственному служащему, служащему органа местного самоуправления, выполнять в течение определенного периода работу, определенную трудовым договором, дома, а также предоставлять работнику – в том числе государственному служащему, служащему органа местного самоуправления – с его согласия отпуск", - добавляет Тарасюк.

В тоже время, у сотрудника нет никакого права в связи с введением карантина не выходить на работу.

"Сотрудникам форс-мажор не дает совершенно ничего, кроме как надеяться на осознанность руководства компании. И это невзирая на ограничения в работе общественного транспорта и т.д.", - поясняет Тарасюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат пояснил нюансы ужесточения карантина из-за коронавируса.

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