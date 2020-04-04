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Как сантехника может защитить от коронавируса: назван интересный способ борьбы с инфекцией

суббота, 04 апреля 2020, 02:16
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Исследователи рассказали, как определенные условия использования и конструктивные особенности сантехники могут повлиять на риск заражения в очаге пандемии коронавируса.

Об этом пишет The Lancet Global Health.

Авторы работы специализируются на передаче инфекций через канализационные системы крупных зданий и комплексов строений. В новой работе команда проверила, могут ли патогены передаваться между квартирами на разных этажах, если в U-образном сифоне, обычно располагающемся под раковинами, душевыми, ваннами и туалетами, нет воды, а также достаточно ли такого сифона, чтобы не допустить распространения возбудителя пандемии Covid-19 по крупным комплексам зданий.

Автор работы, доктор Майкл Гормли, объясняет: "Сантехнические, -"Апстроф" сифоны U-образной формы выступают в качестве защитного барьера между нами и канализационной системой. Когда в них нет воды, существует больший риск попадания воздуха, загрязненного патогенными аэрозолями, в помещение".

Из-за возросшей нагрузки на обслуживающие системы жилых городских зданий в квартирах могут случаться сбои в работе водопровода и водоотведения. Если вирусы начнут циркулировать внутри, могут происходить заражения внутри здания.

"Наше исследование показало, что проблема усугубляется, когда в помещении на внутренней стене установлен вытяжной вентилятор, который помогает вытягивать загрязненный воздух из сантехнической системы во внутреннюю часть здания. В результате крохотные капли, содержащие вирусные частицы, могут попадать на поверхности, где, как мы знаем, вирусы способны прожить еще несколько дней", - говорит доктор Гормли.

Такие пути передачи и подобные поломки менее ожидаемы и опасны в малоэтажных или частных домах, но требуют особого мониторинга в крупных зданиях — многоэтажных жилых комплексах или больницах — из-за взаимосвязанности всей их системы стока вод. Отдельно стоит отметить, что при неправильном монтаже сантехники в некоторых квартирах этот участок канализационной системы может отсутствовать. Такие нарушения, как сообщалось в китайских СМИ, становились причиной единичных заражений.

Авторы рекомендуют жильцам многоквартирных домов, регулярно проверять состояние водоотвода. В перечень "красных флагов", требующих устранения проблем с канализацией, входят отсутствие сифона или U-образного колена трубы под сливами, неприятный запах из сливных отверстий, наличие отсоединенных и при этом незакрытых канализационных труб, трещины или утечки из любого участка водоотводной системы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как долго "живет" коронавирус на разных поверхностях.

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