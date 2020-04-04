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На Буковине простились с 21-летним бойцом ВСУ: фото и видео

суббота, 04 апреля 2020, 07:48
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В пятницу, 3 апреля, в Черновцах простились с погибшим на фронте 21-летним лейтенантом ВСУ Александром Маланчуком.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

На Центральной площади города собрались представители местной власти, волонтеры, военные, родные и родственники погибшего.

Несмотря на суровые карантинные меры и рекомендации оставаться дома из-за вспышки коронавируса в стране, более сотни буковинцев все же вышли на площадь Черновцов. Однако большинство людей пришли в защитных масках.

Похоронили Александра на городском Центральном кладбище.

Отмечают, что в связи с гибелью военного в Черновицкой области 2 апреля было объявлено Днем траура.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта умер ветеран АТО, который защищал Донецкий аэропорт, Андрей Мельник из Костополя.

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