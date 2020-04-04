В мире отмечают день интернета: как появился праздник и при чем тут святой Исидор

4 апреля во многих странах отмечают День Интернета, покровителем которого является святой Исидор Севильский. Праздник пока неофициальный, но с каждым годом становится все популярнее.

Святой был предложен Римско-католической церковью на звание покровителя сети в 1998 году. 4.04 - это дата смерти Исидора. Также цифра 404 - знаменитая ошибка протокола HTTP. Официально Исидор покровителем интернета еще не утвержден.





Католический святой Исидор Севильский (Saint Isidore of Seville, ок. 560 — 4 апреля 636), епископ Севильский, получил известность благодаря любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов.

Исидор - автор 20-томного труда "Этимология" (Etymologiae), первой в мире энциклопедии. В ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи.

Католическая церковь избрала его покровителем интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть — это огромная сокровищница знания. На звание покровителя интернета среди претендентов были также святая Текла и святой Педро Регаладо.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2020 года был обнародован рейтинг стран мира по дешевизне интернета.