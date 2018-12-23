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На трассе Ровно-Луцк Mercedes перевернул маршрутку с людьми: фото аварии

воскресенье, 23 декабря 2018, 12:55

В субботу, 22 декабря, на автодороге "Ровно-Луцк" произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

По информации правоохранителей, 37-летний водитель легковушки Mercedes, двигаясь в направлении Луцка, во время обгона маршрутки Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Ровно-Луцк" под управлением 50-летнего водителя, допустил занос авто и, потеряв над ним контроль, столкнулся с автобусом.

В результате столкновения маршрутное такси отбросило в металлическое ограждение и оно упало на бок.

На момент столкновения в маршрутном автобусе находились десять пассажиров. Травмы получила 54-летняя жительница - у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили.

Другие девять пассажиров пересели на другую маршрутку. У обоих водителей отобрали образцы крови на предмет определения опьянения, при этом по внешним признакам они были трезвыми.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве Daewoo устроил жесткое ДТП с переполненной маршруткой.

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