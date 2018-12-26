Сутки на Донбассе: появились данные о новой провокации боевиков

За сутки среды, 26 декабря, боевики устроили новую провокацию в зоне военного конфликта на Донбассе, единожды нарушив Минские договоренности.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, враг совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

К счастью, не смотря на эту попытку боевиков, среди ВСУ потерь и раненных нет.

Как сообщал "Апостроф", в сети раскрыли тайный план Кремля вокруг "химатаки ВСУ". Так, Кремль после "химатаки" раздаст жителям оккупированного Донбасса паспорта РФ и вновь будет морочить голову Западу по вопросу миротворцев на Донбассе. Провокация может произойти между 1 и 9 января.