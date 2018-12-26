В Москве напали на ярую сторонницу боевиков ДНР-ЛНР, бежавшую из Украины: фото

В столице России Москве совершили нападение на ярую сторонницу боевиков ДНР-ЛНР Оксану Шкоду, которая сбежала с Украины.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Женщина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала, что на нее напали около дома двое неизвестных. После этого Шкоду госпитализировали в больницу. Там врачи диагностировали у нее перелом плеча.

Пользователи сети выдвинули свои варианты происшествия, написав предположения в комментариях под постом.

Как сообщал "Апостроф", ярая сторонница боевиков ДНР-ЛНР Оксана Шкода повеселила пользователей сети рассказом о том, как ее с соратниками задерживали в Москве правоохранители за срыв показа документального фильма о войне на Донбассе.