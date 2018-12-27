Новый год в оккупации: в сети показали видео полупустого Донецка

В сети появилось видео, снятое на улицах предновогоднего оккупированного Донецка.

Об этом сообщает "ОстроВ".

Отмечается что несмотря на то, что в "столицу ДНР" за последние годы переехало значительное количество людей из умирающих "провинциальных" городов "республики", Донецк все равно выглядит полупустым.

"Особенно заметно это накануне Новогодних праздников", - сказано в сообщении.

На видео также видно небольшое количество авто на улицах города, а также вооруженные люди в камуфляже.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер из Донецка описал жизнь в оккупации и показал свежие фото.