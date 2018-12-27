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Убийство "Сармата": появились новые данные по подозреваемым

четверг, 27 декабря 2018, 22:56

Подозреваемые в убийстве в Бердянске активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко до 2015 года были членами расформированного батальона "Торнадо".

Об этом в интервью "Громадскому" сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Речь идет о задержанных Артеме Матюшином, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Володимиренкове.

"Задержанные являются жителями Днепра, бывшие участники антитеррористической операции, входившие в состав батальона "Торнадо "в 14-ом, 15-ом году, после - уволились и проживали в городе Днепр", - сказал Аброськин.

Также, по словам начальника криминальной полиции, подозреваемые входили в состав преступной группировки Днепра, руководимой 37-летним Виктором Власюком, которого сейчас разыскивают.

"В состав этого формирования входило порядка 10 человек. В настоящее время местонахождение руководителя этой группировки не установлено, он разыскивается. Разыскивается в рамках другого уголовного производства, объявлен в межгосударственный розыск и идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения", - добавил Аброськин.

Он отметил, что из этой группировки сегодня в Днепре задержали еще 4-х человек, которые, по данным следствия, выезжали в Бердянск за полмесяца до убийства Виталия Олешко. Они организовывали наблюдение за ним и также готовились совершить преступление. Впрочем, по неизвестным обстоятельствам - вернулись назад - и в Бердянск выехала другая группа в составе Артема Матюшина, Николая Ломако, Александра Обухова и Максима Володимиренкова. Именно вторая группа, по версии следователей, и убила Олешко.

Кроме того, по словам Вячеслава Аброськина, пока дело убийства Виталия Олешко направили в главное следственное управление. Туда его отправили вместе с делом о разбойном нападении в Днепре, который совершил Виктор Власюк.

Вероятно, эти дела объединят в одно уголовное производство и вести его будет главное следственное управление. В настоящее время полиция продолжает искать других заказчиков убийства Виталия Олешко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 декабря правоохранители задержали уроженца города Днепр, которого подозревают в заказном убийстве бердянского общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко.

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