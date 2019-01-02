Боевики усилили обстрелы: появились тревожные данные о потерях ВСУ на Донбассе

За вторник, 1 января, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики единожды использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Новотошковское на Луганском направлении", - уточняют военные.

В тоже время, противник не остался "в долгу".

"По данным разведки, 1 января одного оккупанта было уничтожено и четыре получили ранения", - добавляют в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса.