Тысячи студентов колледжей и техникумов оказались под угрозой вылета из-за ВНО

Несколько тысяч студентов украинских техникумов и колледжей оказались под угрозой вылета из учебных учреждений в связи с проведением повторного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом пишет издание "Zik".

В 2018 году для студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации решили ввести государственную итоговую аттестацию (ГИА) по украинскому языку и литературе в виде ВНО. За плохие результаты тестирования студентов будут отчислять, и такая судьба может постигнуть несколько тысяч учащихся в Украине, которые “провалили” ВНО в 2018 году. Им дали последний шанс – пересдать тестирование в текущем году, но директора колледжей опасаются судебных исков, поскольку контракты со студентами-плательщиками не предусматривали отчисления за подобными обстоятельствами.

Также в техникумах и колледжах считают, что нововведение об отчислении из-за ВНО только отпугнет молодежь от среднего звена технических специальностей, а их, как известно, не хватает на рынке труда.

Изменения, внесенные Министерством образования, коснуться и вступивших в 2016-2017 годах, что не было предусмотрено на момент их вступления в учебное заведение ВНО.

"Правила игры во время самого процесса не меняют. Получилось так, что студенты вступили, когда речь не шла о сдаче ВНО, но его ввели впоследствии", – пояснил директор Львовского автомобильно-дорожного колледжа НУ "Львовская политехника" Михаил Брегин.

По его мнению, студенты, не сдавшие ЕГЭ, должны иметь возможность закончить обучение в колледже, а вот для поступления в высшее учебное заведение – им необходимо пройти ВНО.

"Тогда это было б справедливо. Кто бы хотел поступать в вуз – пожалуйста, собирайся еще раз и поступай. Возможно, студент как специалист и техник справляется и успешно учится, а знания языка ему надо подтянуть", – добавил Брегин.

Многие директора колледжей выступают против отчисления студентов.

"Студенты, которые учатся по трехлетней программе, составляли после второго курса государственную итоговую аттестацию в виде ВНО. Они заканчивают обучение в учебном заведении до июня следующего года. Даже если они не смогут пересдать ЕГЭ, они выполнили программу. Их отчислить мы не имеем ни морального, ни юридического права", – отметил председатель ОО "Совет директоров учебных заведений I-II уровней аккредитации Львовщины" Роман Дадак.

В Министерстве образования считают, что ВНО для колледжей – это необходимый шаг и они не намерены вводить какие-либо "поблажки".

По словам генерального директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова, в 2018 году лишь 12% студентов колледжей не сдали ВНО, а это "не такой большой процент". При этом в школах "проваливших" тестирование – 8%.

Как сообщал "Апостроф", в Украине вступили в силу новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год.