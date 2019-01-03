Сутки на Донбассе: появились хорошие новости с передовой

За сутки, 3 января, в зоне военного конфликта на Донбассе ни один украинский военнослужащий не был ранен, не было и потерь.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Помимо этого, боевики ни разу не применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Свободный на Луганском направлении", - добавляют военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России рассказали, как ситуация на Донбассе стала патовой.