Как у Агаты Кристи: в правительстве прокомментировали громкий скандал с травмой пассажирки поезда

Инцидент в поезде Киев-Рахов с падением полки на пассажирку, которая в результате получила тяжелые травмы, до сих пор расследуется.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас этот случай расследуется, у меня была отдельная беседа с "Укрзализныцей" по этому поводу. Оно вообще напоминает какие-то такие события в "Восточном экспрессе" (детективный роман писательницы Агаты Кристи, – прим. ред.)", – отметил Владимир Омелян.

Кроме того, министр утверждает, что расследование тормозит и тот факт, что вторую вероятно причастную к несчастному случаю женщину не удается разыскать.

"Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и падал ли вообще, как это было – очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не мог нанести", – добавил министр.

Также Омелян попросил прощения у женщины и ее семьи. Он надеется, что все удастся четко выяснить до конца и "Укрзализныця" "публично заявит, что действительно произошло".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 декабря в поезде "Киев-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром.