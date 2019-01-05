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Стало известно о смерти мамы украинского героя, погибшего в боях за Иловайск: фото

суббота, 05 января 2019, 02:37

Умерла Наталья Слободянюк, мама командира батальона "Донбасс" Алексея Затилюка, который погиб в 2014 году в боях за Иловайск.

О смерти сообщила насвоей странице в Facebook волонтер Диана Макарова.

"Она была Мама... Она отдала стране сына. Бриз погиб на выходе из Иловайска. Она не верила - так долго, сколько было возможно не верить в это. Она ждала. Мне кажется, она ждала даже после захоронения останков сына. Потому что она была Мама...

Она растворилась в внучке, она была счастливой, что жизнь семьи продолжается - и я не видела более светлой семьи в своей жизни. Не знаю, что бы я готова была для них сделать. Что могла, то и делала.

Теперь осталось ее похоронить.

Онкология, неожиданно - тогда, когда она научилась уже улыбаться и спокойно говорить о сыне. Тогда, когда надо растить внучку, и здесь мамины руки были бы такие нужны.

Потому что она была Мама. Она была ... Смерть через полтора месяца болезни, смерть в тылу, не на войне - но я знаю точно, что ее убила война", - написала волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2017 года в Харькове состоялась церемония перезахоронения останков Алексея Затылюка. Он погиб 29 августа 2014 года. Все это время командира отделения 2-го батальона специального назначения "Донбасс" считали пропавшим без вести. Идентифицировать останки удалось благодаря экспертизе ДНК.

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