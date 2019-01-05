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В сети напомнили важное видео, как боевики ДНР ведут огонь из "блуждающих минометов"

суббота, 05 января 2019, 01:51

В сети напомнили видео, снятое в 2014 году в оккупированном Шахтерске Донецкой области, на котором боевики из жилого района ведут минометный огонь.

Записью поделился на своей странице в Twitter украинский пользователь Necro Mancer.

"Шахтерск, лето (?) 2014 года, члены РОА ведут огонь из миномета "Василёк" от магазина "Лидер". Видео не один раз светилось, но где-то уже удалено, где-то неправильно называют место", - говорится в подписи.

Также указывается месторасположение на карте.

"Вот так выглядели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Только возили их не на мусоровозах, а на таких тентованых военных грузовиках "ополчения". Потому-то ни одну "ДРГ" так и не поймали. Важные кадры", - прокомментировал запись журналист Денис Казанский.

Как сообщал "Апостроф", в конце декабря 2018 года в сети показали яркое видео ответа ВСУ на провокации боевиков в зоне военного конфликта на Донбассе.

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