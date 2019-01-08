Виновница - на свободе: опубликовано видео с женщиной, сбившей насмерть 19-летнего чемпиона Украины

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вторник, 08 января 2019, 15:32

Водитель, которая в Харькове совершила смертельный наезд на чемпиона Украины по мотокроссу Андрея Бессонова, уже вышла на свободу из СИЗО.

Об этом сообщается на Facebook странице "Харьков 1654".

"Все помнят историю, когда 58-летняя водитель внедорожника Toyota совершила наезд на 19-летнего парня на велосипеде? В итоге тот, не приходя в сознание, умер в больнице. А она не сидит, жизнь продолжается. Андрей Бессонов был известным мотогонщиком и тренером по мотокроссу", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля для Ольги Котовой избрали меру пресечения — 60 дней ареста без права внесения залога. Однако в октябре мера пресечения для Ольги Котовой была изменена. Харьковский апелляционный суд сменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 552 300 гривен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января суд отправил под домашний арест двоих подозреваемых в гибели младенца в лифте многоэтажного дома в Сумах.

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