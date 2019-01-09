На трассе из Одессы произошло смертельное ДТП с младенцем: опубликованы фото

На трассе под Одессой произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб, серьезно травмировался младенец.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото с места аварии.

"Видите детскую коляску у разбитого авто? Это ваша оплата за менталитет, *араны! Ужаснейшее ДТП!!! Один человек погиб, ребенок 6 месяцев в сложном состоянии!!! Подозрение на разрыв селезенки. Водитель Daewoo не справился с управлением на трассе Одесса-Кучурганы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в Ивано-Франковской области произошли два смертельных ДТП. Также в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой. А в центре столицы столкнулись два авто, пассажирку вырезали спасатели.