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В Одессе поймали банду школьных воров: опубликованы фото

пятница, 11 января 2019, 15:20

В Одессе поймали троих мужчин, которые занимались кражами из школ.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

По информации полиции, троица злоумышленников проникала в образовательных учреждений через окна, откуда выносила электронную технику.

Похищенные компьютеры, телевизоры, проекторы и другая техника быстро реализовывались через знакомых.

"Противоправную деятельность преступного трио, у которого уже были проблемы с законом, прекратили следственные детективы СУ ГУНП в Одесской области совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области", - сказано в сообщении.

Орудовала группа серийных воров в Приморском и Малиновском районах Одессы. Сейчас они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. В рамках уголовного производства продолжается ряд обысков. Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой мужчина устроил массовое убийство нескольких человек из-за ревности.

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