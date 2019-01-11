В Одессе поймали банду школьных воров: опубликованы фото

В Одессе поймали троих мужчин, которые занимались кражами из школ.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

По информации полиции, троица злоумышленников проникала в образовательных учреждений через окна, откуда выносила электронную технику.

Похищенные компьютеры, телевизоры, проекторы и другая техника быстро реализовывались через знакомых.

"Противоправную деятельность преступного трио, у которого уже были проблемы с законом, прекратили следственные детективы СУ ГУНП в Одесской области совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области", - сказано в сообщении.

Орудовала группа серийных воров в Приморском и Малиновском районах Одессы. Сейчас они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. В рамках уголовного производства продолжается ряд обысков. Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой мужчина устроил массовое убийство нескольких человек из-за ревности.