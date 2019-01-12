​В России пояснили, как Путин может снова использовать в своих целях тему Крыма

Со временем Кремлю придется отдать Курильские острова, и он пойдет на это, в обмен на признание Крыма российским.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Понятно, что рано или поздно Путин, или тот, кто его сменит, будет вынужден отдать Курильские острова. Чем раньше это будет сделано, тем лучше сможет продвинуться континентальная территория Дальнего Востока. Потому что вкладывать нужно не только деньги, но и время.

Вполне может быть, что Москва будет требовать взамен не только инвестиции, но и признания Японией аннексии Крыма. Поскольку для Путина очень важна пропагандистская составляющая, было бы логично, если бы он поступил именно так. Таким образом он напомнил бы общественному мнению, что Крым – наш, потому что эта тема уже не вызывает былых восторгов. Скажет: "Да, мы отдали эти острова потому-то и потому-то. Но сравните, какой Крым замечательный и какие это маленькие японские островки"", - убежден эксперт.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.