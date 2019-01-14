В Германии лавина завалила отель: опубликовано видео

В Германии на деревню в горах сошла снежная лавина, которая завалила гостиницу.

Об этом сообщает ТСН.

Природное явление произошло на в альпийской деревушке на юге Германии. Лавина завалила отель, где проживали 100 человек.

Поток снега побил стекла и засыпал внутренние помещения. Людей успели эвакуировать в другие помещения. В результате инцидента никто не пострадал.

Также отмечают, что до сих пор заблокированы несколько сел на немецко-австрийской границе. С тоннами снега на крышах и дорогах борются спасатели и волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", часть Европы в последние недели засыпает сильнейшим снегопадом за последние 20 лет. А в греческой столице Афинах выпал редкостный снегопад, в связи с ненастьем и похолоданием в столичном регионе закрыли школы. Также ранее многие области Украины засыпало снегом, спасатели помогали людям выбраться из снеговых заносов.