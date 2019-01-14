Все фейк: в сети смеются над истинной "сутью" ЛДНР

В сети высмеяли лозунг оккупантов на Донбассе, которым подписали фото ликвидированных главарей.

Об этом написал блогер "Фашик Донецкий" в Twitter.

"Идиоты не могут даже собственный слоган придумать. С*ка, все фейк: рышпублика, флаг, гимн, история, валюта - все придумано или сп*жжено", - написал он.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Семенная жидкость вы, а не семена", "Та да, бурьяны - они такие", "Раковые клетки!", "они не семена, они - удобрение, навоз по простому", "Лушпайки от семечек", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном боевиками Алчевске (Луганская область) продолжает расти количество свежих могил местных боевиков, воюющих в "бригаде Призрак".

Ранее сеть шокировало видео кладбища боевиков под Горловкой. На кадрах видны однотипные надгробия с именами ликвидированных боевиков. Года захоронения части из них – 2014-2015.