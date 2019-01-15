У российского консульства в Одессе произошла "кровавая" стычка с полицией: опубликованы фото и видео

В Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила утром возле генконсульства Российской Федерации на Гагаринском плато.

Об этом пишет "Думская".

Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

Двоих участников акции задержали, в том числе известного экс-самообороновца Тодора Пановского.

Один из организаторов акции Виталий Кожухарь заявил нам, что удивлен реакции полицейских: "Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", - говорит он.

Всего в действе принимало участие до 30 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали, как власти в Одессе расправляются с недовольными.