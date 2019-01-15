РУС. | УКР.

вторник, 15 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 января

14:08
​Непогода в Украине: появились фото серьезных ДТП на заснеженных трассах
14:04
Тимошенко высказалась о необходимости получения Украиной патриархии
14:04
В Виннице при странных обстоятельствах умер боец ВСУ, воевавший на Донбассе: фото и видео
14:00
Легендарный голкипер английского топ-клуба принял громкое решение о своем будущем
13:50
Хотелось ходить голой: Тодоренко удивила признанием
13:37
Гриценко дал показания СБУ по делу о сдаче Крыма в 2014 году
13:34
​Военнопленных моряков на суде в Москве встретили возгласами "Слава Украине": видео
13:19
Очевидцы рассказали о смертельном взрыве многоэтажки в России, упомянув украинцев
13:18
Форвард английского топ-клуба получил серьезную травму
13:16
Иногда задыхаюсь от боли: голливудская актриса страдает от неизлечимой болезни
13:15
Воспитанник лучшего клуба мира перейдет в "Динамо": подробности трансфера
13:02
​Суд вынес неожиданный приговор фигурантке громкого секс-скандала в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У российского консульства в Одессе произошла "кровавая" стычка с полицией: опубликованы фото и видео

вторник, 15 января 2019, 12:57

В Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила утром возле генконсульства Российской Федерации на Гагаринском плато.

Об этом пишет "Думская".

Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

Двоих участников акции задержали, в том числе известного экс-самообороновца Тодора Пановского.

Один из организаторов акции Виталий Кожухарь заявил нам, что удивлен реакции полицейских: "Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", - говорит он.

Всего в действе принимало участие до 30 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали, как власти в Одессе расправляются с недовольными.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: