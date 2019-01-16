"Расследование" резонансных нападений на активистов в Украине: полиции выдвинули серьезное обвинение

В полиции закрыли несколько громких дел о нападениях на общественных активистов.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

На заседании временной следственной комиссии ВРУ передали обращение от общественных организаций Харьковской области с просьбой провести выездное заседание в городе Харьков.

"В списке Гандзюк (список самых громких нападений на общественных активистов в Украине за последние 2 года) есть немало дел нападений и убийств гражданских активистов в этом регионе", - говорится в сообщении.

Текст заявления:

28 декабря 2018 через средствам массовой информации стало известно, что правоохранители закрыли уголовное производство об убийстве Николая Тельца - экологического активиста из поселка Эсхар Чугуевского района Харьковской области, которого нашли повешенным 5 июня недалеко от города Эсхар. Следствие вынесло окончательный приговор - самоубийство, хотя есть ряд фактов, указывающих именно на убийство. Дело закрыли, несмотря на факт нарушения требований Уголовного процессуального кодекса со стороны следователей во время расследования.

26 ноября 2018 было закрыто дело нападения на соучредителя "Харьковского антикоррупционного центра" Евгения Лисичкина с формулировкой "отсутствие события уголовного правонарушения".

Не раскрытой до конца остается дело нападения на главу организации "Харьковский антикоррупционный центр" и депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха 30 августа 2018 года.

Вышеупомянутые события свидетельствуют о том, что правоохранители откровенно саботируют расследование дел нападений на активистов в Харьковской области. Они также упорно игнорируют факт заявления Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк о создании специальной подгруппы для харьковских дел в составе депутатов Евгения Рыбчинского, Валерия Карпунцова, Остапа Еднак.

Напомним, что дело нападения на Николая Тельца входит в "список Гандзюк" - список самых громких нападений на общественных активистов в Украине за последние 2 года.

"Выездные заседания ВСК в Херсоне и Одессе помогли привлечь внимание широкого круга общественности, предоставить делам широкую огласку, а также стимулировать правоохранительные органы к более активной работе по расследованию преступлений. Игнорирование проблемы саботажа правоохранителями расследования дел нападений на активистов в Харькове приведет к дестабилизации ситуации в стратегически важном регионе страны. Заказчиков и в дальнейшем покрывать, а представители местных элит и дальше продолжат безнаказанно совершать расправы над журналистами, активистами и антикоррупционер", - говорится в сообщении.

Также в заявлении выложены требования активистов организаций:

1. Срочно провести выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в Харькове до окончания срока действия комиссии.

2. Во время выездного заседания вызвать руководство полиции и прокуратуры Харьковской области для предоставления отчета о проделанной работе по раскрытию нападений и убийств активистов на Харьковщине.

3. Поставить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в провале расследований дел нападений на активистов Харьковщины.

"Также вместе с этим обращением мы передали замечания к расследованию убийства Екатерины Гандзюк. Надеемся, члены ВСК помогут наказать виновных не только в убийстве нашей подруги, а и тех, кто с самого начала саботировал следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году в Украине произошел ряд убийств известных гражданских активистов. Соответствующие дела до сих пор рассматриваются в судах.