РУС. | УКР.

среда, 16 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 января

16:41
Нардеп Грановский назвал имена 19 харьковчан, которых наградили за заслуги
16:35
У нас идет война: известный украинский тренер ярко высказался о возможности поработать в России
16:35
В Европе договорились ввести санкции против скандальных агентов Путина
16:32
"Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста
16:32
В центре Киева вспыхнул сильный пожар: опубликовано фото и видео
16:20
Умер известный украинский музыкант
16:14
Сколько денег Украина может получить от МВФ в 2019 году: названа сумма
16:12
Задержан один из стрелков, тяжело ранивших копа в Харькове: фото преступника
16:09
Гройсман или Тарута: известній журналист поспорил с экспертом о будущем премьере
16:03
Покушение на офицера полиции в Харькове: появилось видео и новые подробности
15:59
У Путина заявили о задержании украинского шпиона в Крыму: видео и реакция СБУ
15:40
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Расследование" резонансных нападений на активистов в Украине: полиции выдвинули серьезное обвинение

среда, 16 января 2019, 15:20

В полиции закрыли несколько громких дел о нападениях на общественных активистов.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

На заседании временной следственной комиссии ВРУ передали обращение от общественных организаций Харьковской области с просьбой провести выездное заседание в городе Харьков.

"В списке Гандзюк (список самых громких нападений на общественных активистов в Украине за последние 2 года) есть немало дел нападений и убийств гражданских активистов в этом регионе", - говорится в сообщении.

Текст заявления:

28 декабря 2018 через средствам массовой информации стало известно, что правоохранители закрыли уголовное производство об убийстве Николая Тельца - экологического активиста из поселка Эсхар Чугуевского района Харьковской области, которого нашли повешенным 5 июня недалеко от города Эсхар. Следствие вынесло окончательный приговор - самоубийство, хотя есть ряд фактов, указывающих именно на убийство. Дело закрыли, несмотря на факт нарушения требований Уголовного процессуального кодекса со стороны следователей во время расследования.

26 ноября 2018 было закрыто дело нападения на соучредителя "Харьковского антикоррупционного центра" Евгения Лисичкина с формулировкой "отсутствие события уголовного правонарушения".

Не раскрытой до конца остается дело нападения на главу организации "Харьковский антикоррупционный центр" и депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха 30 августа 2018 года.

Вышеупомянутые события свидетельствуют о том, что правоохранители откровенно саботируют расследование дел нападений на активистов в Харьковской области. Они также упорно игнорируют факт заявления Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк о создании специальной подгруппы для харьковских дел в составе депутатов Евгения Рыбчинского, Валерия Карпунцова, Остапа Еднак.

Напомним, что дело нападения на Николая Тельца входит в "список Гандзюк" - список самых громких нападений на общественных активистов в Украине за последние 2 года.

"Выездные заседания ВСК в Херсоне и Одессе помогли привлечь внимание широкого круга общественности, предоставить делам широкую огласку, а также стимулировать правоохранительные органы к более активной работе по расследованию преступлений. Игнорирование проблемы саботажа правоохранителями расследования дел нападений на активистов в Харькове приведет к дестабилизации ситуации в стратегически важном регионе страны. Заказчиков и в дальнейшем покрывать, а представители местных элит и дальше продолжат безнаказанно совершать расправы над журналистами, активистами и антикоррупционер", - говорится в сообщении.

Также в заявлении выложены требования активистов организаций:

1. Срочно провести выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в Харькове до окончания срока действия комиссии.

2. Во время выездного заседания вызвать руководство полиции и прокуратуры Харьковской области для предоставления отчета о проделанной работе по раскрытию нападений и убийств активистов на Харьковщине.

3. Поставить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в провале расследований дел нападений на активистов Харьковщины.

"Также вместе с этим обращением мы передали замечания к расследованию убийства Екатерины Гандзюк. Надеемся, члены ВСК помогут наказать виновных не только в убийстве нашей подруги, а и тех, кто с самого начала саботировал следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году в Украине произошел ряд убийств известных гражданских активистов. Соответствующие дела до сих пор рассматриваются в судах.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: