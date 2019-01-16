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В Кривом Роге обрушилась крыша в Доме культуры: фото и видео серьезного ЧП

среда, 16 января 2019, 08:51
Фото: 0564.ua

В Кривом Роге произошло серьезное ЧП: обрушилась крыша ДК "Коксохимиков", в результате чего пострадал молодой человек, который получил множественные переломы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как уточняет издание, в результате обвала пострадал мужчина 1992 года рождения. Его на медицинских носилках доставили в карету "Скорой помощи", после чего госпитализировали во 2-ю городскую больницу с предварительным диагнозом - закрытый перелом левого бедра, перелом и вывих левого плеча и подозрение на закрытый перелом таза.

Выяснилось, что в здании ДК "Коксохимиков" обрушилось перекрытие между помещением фойе и чердачным помещением на площади примерно 960 м2.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу вечером, 11 января, в Харькове разрушилась крыша торгового павильона, в результате чего пострадали трое человек.

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