ЧП с пассажирским самолетом под Киевом: в авиакомпании раскрыли подробности инцидента

Вылет самолета компании "Эйр Астана" из Борисполя был задержан из-за обнаружения неисправности одной из тормозных систем.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как отмечается, на рейсе КС402 Киев-Алматы после запуска двигателей и начала движения сработала сигнализация о неисправности основной тормозной системы.

"Для соблюдения правил по безопасности полетов, и в соответствии с внутренними инструкциями авиакомпании, авиалайнер был возвращен на стоянку аэропорта Борисполь для устранения замечания по работе основной системы, так как для вылета необходимо, чтобы обе системы работали исправно. Для справки – на воздушных суднах типа Airbus 321 тормозная система работает от двух гидросистем. Одна система является основной , а другая – резервной. В случае неисправности основной, резервной системы достаточно для безопасного руления и остановки самолета на любом этапе", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе утверждают, что всем пассажирам рейса КС402 предоставили бесплатное питание и проживание для иногородних.

"Желающие пассажиры перебронированы на рейс КС406 Киев-Алматы, на который в данным момент уже начата посадка. Транзитные пассажиры перебронированы на ближайшие альтернативные рейсы и, в случае необходимости, им будет предоставлена гостиница по прилету в Алматы. Задержка рейса составила 15 часов 20 минут", – отметили в компании.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аэропорту Львова произошло ЧП с пассажирским самолетом.