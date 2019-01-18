Появились видео момента стрельбы на пресс-конференции в Херсоне

В пятницу, 18 января, во время пресс-конференции в горсовете Херсона произошла стрельба, в сети разместили видео инцидента.

Об этом сообщает активист Виталий Голодок на своей странице в Facebook.

"В нас стреляют. Бандитский Херсон", - написал он и опубликовал видео и фото с места события.

Также он добавил: "Нас всех забрала полиция . А зачинщики остались . Дальше будет...".

Кроме этого в сети разместили видеозаписи внутри здания, где произошла стрельба.

Напомним, во время пресс-конференции в горсовете Херсона произошла стрельба между активистами и полицией. Вследствие инцидента пострадала журналистка. Она получила ожог глаз, когда в нее распылили баллончик.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, в результате чего офицер получил тяжелые огнестрельные ранения.