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Суд принял решение по выдворенной из России пропагандистке Путина

пятница, 18 января 2019, 07:43

Харьковский суд арестовал выдворенную из России скандальную пропагандистку Кремля Елену Бойко сроком на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток",- сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что после решения суда Бойко отправили в СИЗО во Львове.

Как ранее сообщал "Апостроф", уроженка Львова Елена Бойко была выдворена из России за нарушение режима пребывания в стране. В 2018 году Преображенский суд Москвы принял решение о ее депортации. Бойко часто выступала на российских пропагандистских ток-шоу с поддержкой террористов ЛДНР и критикой украинской власти.

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