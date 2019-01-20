ЧП с депутатом в поезде "Укрзализныци": появились новые подробности

Депутат Фастовского городского совета Виктор Гарвона, написал заявление, в котором рассказал подробности инцидента с падением полки в поезде №110 "Херсон-Львов".

Фото заявления он опубликовал в комментариях к своему посту на Facebook.

"Я пытался залезть на свою полку. Однако, когда я оперся рукой о полку, она сломалась. Дальнейший осмотр, проведенный мной в присутствии поездного электромеханика и начальника поезда, обнаружил излом элемента крепления", - говорится в заявлении Гарвоны, фото которого он опубликовал.

Пассажир отметил, что элемент крепления был заменен.

После этого был составлен акт о том, что полка визуально находилась в исправном состоянии, а при попытке пассажира вылезти произошел свежий излом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром. У женщины из-за ЧП раздробило пах и таз.