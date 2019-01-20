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В Магнитогорске обрушилась часть взорванного дома: опубликовано жуткое видео

воскресенье, 20 января 2019, 21:55

В России, в Магнитогорске, внепланово рухнула стена дома № 164 по улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации издания, гендиректор фирмы-подрядчика, которая занимается сносом, не собирался «ронять» его, однако крупную часть 7-го подъезда дома удержать не удалось, и он рухнул. Видео обрушения разлетелось по социальным сетям. Директор компании-подрядчика поспешил заверил, что демонтаж был плановым, однако несколько дней назад он уверял репортеров, что конструкция должна устоять.

Как рассказывают местные жители, они схватили детей, даже не успели одеться и выбежали на улицу. После страшной трагедии, они, по их словам, прислушиваются, к каждому шороху.

"Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали — простыть лучше, чем погибнуть", — рассказывают жильцы 2-го подъезда дома.

Крен отслаивающейся стены специалисты заметили вовремя и скомандовали полный отход на безопасное расстояние. Пострадавших от очередного обрушения конструкций на текущий момент нет.

Напомним, подробнее о трагедии в Магнитогорске читайте в материале "Апострофа": ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске.

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