В сети показали фото с места жуткой трагедии с детьми под Запорожьем

Мать двоих детей, погибших в пожаре в селе Степное Запорожской области, повесилась на месте пожара.

Фото с места происшествия публикует "Gazeta.zp.ua".

Как ранее сообщалось, в доме погибли двое детей 2008 и 2014 года, а также их дядя. Мать детей, когда увидела, что произошло, покончила жизнь самоубийством. У нее остался еще один 12-летний сын. Именно он сообщил о пожаре, он отсутствовал дома, когда произошло возгорание.

"В гостях семьи находился брат женщины 1989 года рождения. Старший из несовершеннолетних гулял на улице, а когда возвращался домой увидел дым в доме и пожар. Парень позвал на помощь. Почтальон, которая проходила мимо, помогала тушить огонь. Однако самим по себе потушить пожар до приезда спасателей не удавалось. В это время хозяйка дома, в состоянии сильного душевного волнения, покончила жизнь самоубийством через повешение", - рассказали в полиции Запорожской области.

Пожар ликвидировали 13 спасателей и 3 машины спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Запорожьем семья с детьми попала в смертельное ДТП.