В сети показали позорное письмо из военной части под Сумами

В сети возмутились из-за письма из военной части А4427 в поселке Воронеж, Сумской области, в котором командир части жалуется на пьющего и нарушающего дисциплину солдата.

Копия письма опубликована на Twitter странице блогера под ником Ukr_Che.

Письмо адресовано в Центр помощи участникам АТО города Полтава, в котором проживает старший солдат Сергей Михайличенко. Как указывается в письме, солдат "безответственно относится к исполнению требований командиров, систематически употребляет спиртные напитки".

"Сергей наверное постоянно рассказывает вам, как он героически борется за Украину на восточных рубежах, однако на самом деле он ведет борьбу с зеленым змием, который, к сожалению, постоянно побеждает", – пишут в письме.

Блогер отнесся к письму с непониманием, считая, что легче просто уволить солдата-контрактника. Однако в комментариях отметили, что уволить его можно и без этого, а письмо призвано сообщить о его "подвигах" по месту жительства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 августа 2018 года на Черниговщине военнослужащий умер от "белой горячки".