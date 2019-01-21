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В оккупированном Дебальцево произошло ЧП на заводе: есть погибшая

понедельник, 21 января 2019, 22:21

В понедельник, 21 января, в оккупированном Дебальцево от мокрого снега обвалилась крыша местного завода металлургического машиностроения в цехе ЦМК.

Об этом пишет "Дебальцево онлайн".

Отмечается, что от жителей города стало известно, что под завалом на ДЗММ погибла 45-летняя крановщица, еще несколько человек травмированы.

Отмечается, что на территории завода с 2015 года работает цех по производству поддельных сигарет различных заграничных брендов. Потоки контрафактных сигарет поступают из оккупированного Дебальцево в том числе и на территорию Российской Федерации

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе под носом у боевиков прогремел взрыв.

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