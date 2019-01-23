В Николаеве таксист угрожал пассажирам расправой: опубликовано видео

В Николаеве таксист начал угрожать пассажирам за то, что ему указали на пропущенный поворот.

Об этом сообщает журналист Андрей Лохматов на своей странице в Facebook.

"Я просто сказал, что мы пропустили нужный поворот, о котором говорили, когда садились в машину. На это водитель криком заявил, что, оказывается, "я вообще не знаю, куда мы едем". Ну а дальше "твари, животные, придурки" и "я сейчас возьму монтировку"... А в целом очень милый водитель, но только не такси, пожалуйста)", - написал он о опубликовал видео инцидента.

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве патрульным пришлось охранять от таксистов угонщика авто, который вызвав такси проломил череп водителю, выбросил его на улицу и украл автомобиль.