​В сети рассказали про боевика ДНР, убивавшего украинцев и живущего в Киеве: фото

В сети появилась информация о том, что боевик ДНР Александр Игнатишин на сегодняшний день живет в Киеве.

Об этом сообщается на странице сообщества "Бывало и лучше" в Twitter.

"Пишу кратко: Игнатишин Александр Валерьевич. Человек живёт в Киеве, и имеет пропуск в ОРДЛО. Все данные по нему завтра передам во все возможные инстанции, но всем понятно, что вопрос будут решать на уровне ВР. Кто-то из нас двоих теперь останется на свободе/жив...", - говорится в сообщении.

К тому, же, согласно информации, террорист "отлично себя чувствует".

"Он не просто живёт, он официально проживает, работает... У него номер телефона стоит дороже, чем этот ноутбук, с которого я сейчас пишу. Ему продлевают пропуск в ОРДЛО. Я в а*уе", - говорится в сообщении.

Согласно информации "Миротворца", что Александр Игнатишин (14.06.1986) - боевик НВФ. В период с 2014 по январь 2015 года был активным участником незаконных военизированных формирований ДНР, действовал на территории г. Донецк, в основном осуществлял грабеж и убийства мирного населения, продавал наркотические вещества и прекурсоры.

В январе 2015 года выехал на территорию РФ, откуда по поддельным документам въехал в Украину. Может иметь паспорт гражданина РФ на имя Игнатишина А.В., уроженца Челябинска. Использует псевдоним Умар Еремян. Особые приметы: татуировки (см. фотографии).

Как сообщал "Апостроф", в сети идентифицировали активного участника в протестов "желтых жилетов" в Париже, который ранее воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.