Охваченные огнем судна прибило и вынесло к побережью Крыма: жуткие фото и видео

Горящие в районе Керченского пролива танкеры "Маэстро" и "Канди" вынесло течением в сторону Керченского пролива.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Два горящих танкера, перевозивших углеродный газ, со скоростью примерно 0,5 мили дрейфуют в сторону Керченского пролива, дрейф контролируемый. Танкеры вошли в территориальные воды РФ, спасатели пытаются взять их на буксир", - говорится в сообщении.

Так, в четверг, 24 января, спасатели приступили к тушению танкера "Канди", четвертые сутки горящего в Черном море, на судне "Маэстро" газ практически выгорел.

Помимо этого спасатели возобновят поисковую операцию в районе ЧП, планируется, что в ней будет задействован вертолет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вспыхнул пожар в популярном ТЦ.