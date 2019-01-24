Спецоперация силовиков в Закарпатской области: названа причина, опубликованы фото

В четверг, 24 января, в Закарпатской области была проведена спецоперация, в рамках расследования уголовного производства по факту наезда в ноябре 2018 года на офицера Мукачевского пограничного отряда, в результате которого он погиб.

Об этом со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна сообщает LIGA.net.

Он напомнил, что с весны 2018 года оперативные подразделения ГПСУ расследуют дело о незаконной переправке табачных изделий через госграницу.

В ноябре 2018 года во время реализации оперативной информации контрабандисты совершили наезд на пограничника.

По этому факту было зарегистрировано дело по ч.3 ст. 348 , ч.3 ст. 332 и ч.1 ст. 204 УК.

24 января в рамках производства были проведены обыски по 13 адресам подозреваемых в Рахове, Деловом, Костылевке, Солотвино и Нижней Апше Закарпатской области.

По результатам обысков выявлено холодное и огнестрельное оружие, средства связи, табачные изделия, валюта и другие доказательства незаконной деятельности, сообщил Слободян.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники таможни задержали в аэропорту "Борисполь" контрабандный груз из полутора тысяч живых щеглов, треть из которых погибла.