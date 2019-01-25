В Украине продолжаются снегопады: актуальные данные о ситуации на дорогах и карта пробок в Киеве

В пятницу, 25 января, сильные снегопады в Украине усложняют проезд автомобилей.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Как отмечается, по состоянию на 08:00 снег наблюдался в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха на большей части территории колеблется от -5 до -19 °С на юго-востоке -3 + 2 °С.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, однако проезд по ним обеспечен. В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях наблюдается гололед. Рабочие и техника активно очищают проезжую часть от снега, а также обрабатывают ее противогололедными материалами.

В столице Украины, Киеве, движение значительно затруднено.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки.