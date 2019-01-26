Отравление детей в школьном автобусе: полиция приняла важные меры

После инцидента с отравление детей в школьном автобусе в Киевской области полиция приняла решение провести обследование других школьных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Работники групп реагирования патрульной полиции проверяют автотранспорт, перевозящий школьников. Мероприятия продолжаются с целью обеспечения безопасности детей на пути в школу. В частности, полицейские проверяют состояние зимних шин, исправность отопительных приборов, аварийных выходов и крепления кресел, а также наличие в школьных автобусах огнетушителей и аптечек", - отметили правоохранители.

Кроме этого, полицейские проводят профилактические беседы по соблюдению водителями Правил дорожного движения и требований к перевозке организованных групп детей.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео из больницы, куда госпитализировали детей, которые 24 января отравились в школьном автобусе под Киевом.