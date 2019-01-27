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Под Львовом поймали "туалетного" судью-взяточника: фото

воскресенье, 27 января 2019, 16:43

В Львовской области на передачи взятки в туалете поймали и.о. председателя Турковского районного суда.

Об этом сообщает ресурс "Варта 1".

По данным антикоррупционного бюро, в начале декабря 2018 года судья попросил гражданина предоставить 1 тысячу евро за не лишение его права на управление транспортными средствами в деле о вождении в нетрезвом состоянии (ч.1 ст.130 КУоАП). Первая встреча состоялась 14 мая в уборной суда на первом этаже и судья якобы получил 600 евро. Остальное передали в туалете 18 декабря.

"Впоследствии средства были обнаружены в кармане верхней одежды судьи, а также в квартире, которой он пользуется. В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий задокументировано общения судьи с гражданином по вопросам предоставления неправомерной выгоды и обстоятельства ее получения", - говорится в сообщении.

Суд назначил судье меру пресечения в виде залога в сумме 80 тысяч гривен. Прокурор требовал почти вдвое больше.

Отмечают, что с лета 2018 в Турковском райсуде работает только один судья - Лука Криль. Согласно показаниям заявителя, этот судья в апреле 2018 уже рассматривал по нему аналогичную административное дело и дело было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, фактически позволило избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники Службы безопасности Украины совместно с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры разоблачили в систематических взятках заместителя руководителя одной из городских прокуратур Киевской области.

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