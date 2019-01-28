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Во Львове в детском саду массово отравились дети

понедельник, 28 января 2019, 18:36

Во львовском детсаду № 153 отравились 10 детей ясельной группы.

Об этом со ссылкой на слова заведующей дошкольного учебного заведения сообщает Zaxid.net.

"Да, действительно. В четверг-пятницу заболели дети ясельной группы. Сейчас 9 детей лечатся дома, еще один ребенок находится в инфекционной больнице. Пока еще нет результатов лабораторных исследований. Так что пока причина еще неизвестна", – цитирует издание заведующую детсадом Юлию Кукурику.

По ее словам, у детей тошнота, у некоторых - температура.

Как отмечается, в среду 23 января в ясельной группе присутствовали 16 детей, на следующий день - 15. 24 января одну девочку госпитализировали в инфекционную больницу. Ожидается, что результаты анализов этого ребенка должны быть готовы во вторник-среду. Об этом изданию сообщила руководительница управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, ссылаясь на информацию заведующей детсада.

Заведующий учебного заведения утверждает, что в пятницу и понедельник утром в детсаду провели дезинфекцию. Заведение продолжает работать, однако 28 января в ясельную группу, дети из которой массово заболели, пришли лишь трое из 16 малышей.

Согласно обновленной информации, ребенка, которого положили в больницу первым, уже выписали. Однако в течение выходных в больницу привезли другого ребенка из этой же группы - у него была сильная рвота.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Славском (Львовская область) в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" после корпоратива, устроенного ИТ-компанией, отравились 11 человек.

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